تعرف على فوائد السبانخ على صحتك ومناعتك

السبانخ من أفضل أنواع الخضروات التى ينصح بتناولها دائما وخصوصا فى فصل الشتاء لتعزيز المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى، حيث تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها "فيتامين أ، اللوتين، النترات،زياكسانتثين، مواد مضادة للأكسدة".

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد السبانخ هى:

1:تناول السبانخ يساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات كما انها تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة المناعة.

2:تحتوى السبانخ على فيتامين ج، وهذا الفيتامين هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز صحة الجلد ووظيفة المناعة.

3: تحتوى على فيتامين ك 1 وهو ضروري لتخثر الدم والجدير بالذكر أن ورقة السبانخ الواحدة تحتوي على أكثر من نصف احتياجاتك اليومية.

4:تحتوى السبانخ على حمض الفوليك، ويعرف أيضًا باسم فيتامين ب 9 ، هذا المركب حيوي للنساء الحوامل وضروري للوظيفة الخلوية الطبيعية ونمو الأنسجة.

5: نظرا لاحتواء السبانخ على الحديد وهو يساعد على تكوين الهيموجلوبين ، الذي ينقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، كما إنه يساعد فى علاج فقر الدم.

6: تحتوى السبانخ على الكالسيوم وهذا المعدن ضروري لصحة العظام و مهم للجهاز العصبي والقلب والعضلات.

7:السبانخ غنية بزياكسانثين ولوتين ، وهما الكاروتينات المسؤولة عن اللون في بعض الخضروات، كما انها تعمل على تعزيز صحة العيون .

8: تحتوي السبانخ على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تعمل على حماية الجسم من الأمراض السرطانية.