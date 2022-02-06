احذر الإجهاد يزيد وزنك.. إليك 3 نصائح يجب اتباعها

زيادة الوزن أصبح مصدر قلق يصيب الكثيرين، يؤدي نمط الحياة الخامل إلى جانب النظام الغذائي السيئ إلى تفاقم الوضع ومع ذلك ، فإن النظام الغذائي ليس هو المشكلة الوحيدة، يمكنك اكتساب الوزن نتيجة الإجهاد، وفى ظل ارتفاع مستويات التوتر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا، أصبح من الضرورى السيطرة على الاجهاد تجنبا لزيادة الوزن ، وفى السطور القادمة سنقدم لك عدد من النصائح ، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

وإليك النصائح:



1) حركة العضلات



حرك عضلاتك، يساعد تحريك العضلات بانتظام في التخلص من التوتر المكبوت وهذا يساعد على حرق بعض السعرات الحرارية.

2) وجبات الطعام



نعم ، النظام الغذائي مهم لكن الطريقة التي تأكل بها الطعام مهمة أيضًا، يقترح أن تبطئ في أوقات الوجبات وأن تأخذ وقتك لتذوق الطعام ، فعندما نشعر بالتوتر ، فإننا نميل إلى الاستغراق في الطعام ونميل إلى تناول كميات كبيرة من الطعام ، مما قد يكون ضارًا، يمكن أن يساعدك تناول الطعام بوتيرة أبطأ في التركيز على ما تأكله، هذا يعني أنك ستتعلم كيفية التعامل مع عادات الأكل التي تسبب التوتر.

3) الرجيم



من أجل إنقاص الوزن ، فإن الخيار الأول لكثير من الأشخاص هو اتباع نظام غذائي صارم لإنقاص الوزن ، قد لا يكون الخيار الأفضل يمكن أن تؤدي النظم الغذائية الصارمة والمقيدة إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم، هذا يمكن أن يعبث بمستويات السكر في الدم أيضًا وعندما تتقلب مستويات السكر في الدم ، لا شيء يمكن أن يمنعك من الأكل بنهم.

بدلاً من القلق وزيادة مستويات التوتر لديك بسبب اتباع نظام غذائي صارم ، استمع إلى جسمك واحتياجاته، وابحث عن طرق للتعامل مع المواقف العصيبة.