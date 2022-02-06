وكالة الرأي الفلسطينية منحة من البنك الدولي لدعم "الصحة" بمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تختبر ميزات ويندوز 11 التجريبية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية أخطر ثلاثة أخطاء يمكن أن يرتكبها أى مستخدم WhatsApp وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إخفاء عدد "الإعجابات" من منشور انستجرام الخاص بك وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تفعل إذا كانت نتيجة اختبار كورونا سلبية لكن لديك أعراض؟ وكالة الرأي الفلسطينية الرشق: اجتماع "المركزي" لا شرعية له وكالة الرأي الفلسطينية احذر الإجهاد يزيد وزنك.. إليك 3 نصائح يجب اتباعها وكالة الرأي الفلسطينية 17 قرار إبعاد للمقدسيين عن الأقصى الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد السبانخ على صحتك ومناعتك وكالة الرأي الفلسطينية لاتسيو يكتسح فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

نهج التفرد لا يخدم إلا الاحتلال

الرشق: اجتماع "المركزي" لا شرعية له

06 شباط / فبراير 2022 09:04

الرشق
الرشق

الدوحة – الرأي:

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزّت الرّشق إنّه من المؤسف الإصرار على نهج التفرّد بالقرار الفلسطيني، الذي تنتهجه قيادة حركة فتح والقيادة المتنفذة في السلطة، والمضي في عقدها اجتماعات المجلس المركزي دون توافق فلسطيني.

وأكّد الرّشق في تصريح صحفي أنَّ حالة الإجماع الفلسطيني التي تمثّلت في رفض أغلب الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية حضور اجتماع المجلس المركزي يبعث رسالة واضحة لقيادة هذه السلطة، أن هذا المجلس لا شرعية له، وأن  التفرد ومحاولات مصادرة إرادة شعبنا  سيعزّز الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا أجندات الاحتلال، ولن يوصلهم إلا إلى طريق مسدود.

وعبَّر عن أنَّ الشعب الفلسطيني يستحقّ قيادة غير هذه القيادة التي لا تقنع أحدا من أبناء شعبنا، ويستحق أن تكون لديه مؤسسات شرعية منتخبة بأسس ديمقراطية واضحة، التي هي كفيلة بحمل أمانة الدفاع عن الحقوق والثوابت وتحرير الأرض والمقدسات.

ودعا الرّشق كلّ الفصائل والقوى الحيّة وجماهير شعبنا إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذا النّهج الإقصائي، الذي يحاول تكريس استئثار فئة متنفذة بالقرار الفلسطيني بعيدًا عن مشاركة الشعب الفلسطيني في صناعته.

وأكد أهمية العمل بشكل جاد من أجل بناء استراتيجية وطنية نضالية موحّدة تجمع الكل الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟