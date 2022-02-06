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منحة من البنك الدولي لدعم "الصحة" بمواجهة كورونا

06 شباط / فبراير 2022 09:17

وكالات- الرأي

أعلن البنك الدولي، عن منحة جديدة بمقدار 3.75 مليون دولار، لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال البنك في بيان صدر عنه، إن المنحة تهدف لدعم جهود الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتصدي للمخاطر التي تُشكِّلها الجائحة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، والإسهام في تقوية القدرة على الصمود في وجه الصدمات في الأمد الطويل.

وأوضح أن المنحة مساهمةً من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي، وهو آلية مرنة للتمويل السريع لمساندة البلدان والأقاليم على تحسين قدراتها للتأهب لمكافحة الأوبئة والوقاية منها والتصدي لها، وتخفيف آثارها على السكان.

وأضاف البنك في بيان له أن ضعف قدرات الفحص والاختبار المتاحة في الأراضي الفلسطينية، فإن الأعداد المُعلنة لحالات الإصابة بفيروس كورونا أقل من الواقع، ومع ذلك، فإن أعداد الإصابات الجديدة بالمرض التي يُعلن عنها يومياً مستمرة في الوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة.

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