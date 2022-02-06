الأسرى الإداريون يبدؤون خطوات تصعيدية تبدأ بإرجاع وجبات الطعام

غزة - الرأي:

قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، البدء بتصعيد الخطوات الاحتجاجية ومواجهة قرارات إدارة السجون الظالمة بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى اليوم الأحد، إن الأسرى الإداريين في سجن "مجدو" سيرجعون اليوم وجبات الطعام في خطوة تصعيده على طريق إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات كافة السجون في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الأسرى في السجون يمتنعون عن الخروج للفورة في خطوة احتجاجية على قرارات إدارة سجون الاحتلال.

وذكر المكتب أن إدارة سجون الاحتلال تصعد من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى من خلال المساس بالنظام اليومي للفورة، وتقليص عدد الأسرى الخارجين لها.

ويواصل الأسرى الإداريون في السجون، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 37 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

كذلك أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها، عن رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر بحقهم؛ ورفض الخروج لمقابلات "الشاباك".