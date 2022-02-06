8 وفيات و1833 إصابة جديدة بكورونا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالات وفاة 1833 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5040 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 310 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 217768 إصابة بينها 24677 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 191303 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1788.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 81.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 595550.