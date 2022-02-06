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حكومة الاحتلال تناقش منع لم شمل العائلات الفلسطينية اليوم

06 شباط / فبراير 2022 10:10

القدس المحتلة - الرأي:

تناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، الأحد، الاستئنافين المقدّمين داخل الائتلاف ضد قانونين لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

ويسعى معارضي القانون لترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنوياً.

ومنذ سنّه في العام 2003، منع القانون عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة والقدس العيش مع أزواجهم في الداخل المحتل، كما منع أيضًا من أولئك المتزوجين من الدول المعرفة بموجب القانون الإسرائيلي "دول عدو" - سورية، ولبنان، والعراق، وإيران.

وأكد مركز "عدالة" الحقوقي، أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة.

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