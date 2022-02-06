الصحة بغزة: نتوقع بلوغ الموجة الرابعة ذروتها خلال أيام

غزة - الرأي

توقعت وزارة الصحة في غزة، أن تكون ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الأيام القادمة، ما ينذر بارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.

وقالت الوزارة خلال الإيجاز الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية، إن قطاع غزة يشهد عنفوان الموجة الرابعة، مشيرةً إلى أن غالبية الإصابات بمتحور أوميكرون شديد الانتشار .

وأضافت أن الطواقم الطبية، تسجل زيادة مضطردة في حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة التي تحتاج إلى رعاية صحية، مما قد يشكل ضغط شديد على المنظومة الصحية.

وذكرت الوزارة، أن 90% من الحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات هم من غير المطعمين وخاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، وأن 95% من الوفيات خلال هذه الموجة هم من غير المطعمين وخاصة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأكدت أنه يجب على كل مواطن المساهمة في السيطرة على هذه الموجة العنيفة من خلال الإسراع في تلقي التطعيم فهو الخيار الأمثل والانجح للتقليل من حدوث المضاعفات والوفيات.

وأهابت الوزارة بكل مواطن تظهر عليه الاعراض التوجه فورا الى مراكز الفحص المنتشرة في قطاع غزة، وعزل نفسه منزليا لمدة 5 أيام إذا ثبتت إصابته لضمان منع انتقال العدوى للآخرين.

ولفتت إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 مستمرة في المدارس الإعدادية الحكومية والأونروا، داعيةً الآباء والأمهات للإسراع في وقاية أبنائهم بالتطعيم.

وشددت الوزارة على أن خلية الأزمة في وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لتعزيز المنظومة الصحية، وزيادة السعة السريرية والطواقم الصحية لمواجهة أي طارئ مجتمل مع زيادة الإصابات خلال الموجة الرابعة.