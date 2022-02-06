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الاحتلال يهدم منزلًا بمدينة اللد

06 شباط / فبراير 2022 12:18

هدم المنزل في اللد
هدم المنزل في اللد

الداخل المحتل - الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الأحد، منزل عائلة طارق محارب في مدينة اللد، بالداخل المحتل.

وقالت مصادر محلية إن قوات معززة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة التابعة لها، اقتحمت حي شنير في اللد، لحماية آليات وجرافات السلطات التي حضرت لتنفيذ هدم المنزل.

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة طوقت محيط المنزل ومنعت وصول المواطنين إلى المكان.

وتلقى صاحب المنزل، منذ أسابيع، قرارا بهدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص، وتوجه إلى المحكمة في محاولة لإلغاء قرار الهدم، غير أنه لم يتمكن من ذلك.

ويذكر أن المنزل شُيد في العام 2013 وكان يأوي عائلة مكونة من 11 نفرا، حيث تعرض لحريق أجبر صاحبه على إعادة بنائه من جديد، فما كان من السلطات الإسرائيلية سوى إبلاغه بقرار الهدم.

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