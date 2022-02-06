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هنية يعزي بوفاة الطفل ريان

06 شباط / فبراير 2022 12:33

هنية
هنية

الدوحة – الرأي:

تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إلى والدي الطفل ريان، وإلى المملكة المغربية الشقيقة، ملكًا وحكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة في وفاة الطفل ريان.

وقال هنية في رسالة تعزية، اليوم الأحد، إن مأساة الطفل ريان وحَّدت المشاعر الإنسانية في العالم أجمع، الذي تابع عمليات الإنقاذ ساعة بساعة، معبرًا عن حزنه لوفاته، بعد أيام مضنية، بذلت فيها فرق الإنقاذ جهوداً كبيرة.

وأِشار هنية إلى أن حركة حماس ومعها الشعب الفلسطيني، إذ تشارك عائلة الطفل ريان رحمه الله، والشعب المغربي الشقيق والإنسانية جمعاء هذا المصاب الأليم، ونشاطرهم الحزن، داعيا الله تعالى أن يتغمَّد روحه بواسع رحمته، وأن يربط على قلب والديه وأهله، والشعب المغربي وكلّ محبّيه، وأن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء.

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