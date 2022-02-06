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احتجاجات في الخليل وبيت لحم ضد الغلاء والضرائب

06 شباط / فبراير 2022 01:33

اجتجاجات في الخليل
اجتجاجات في الخليل

الضفة المحتلة - الرأي:

تظاهر الآلاف من المواطنين، اليوم الأحد، في عدة مناطق بمحافظتي الخليل وبيت لحم، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وضد الغلاء.

ونظم العشرات من سائقي وأصحاب الشاحنات، اعتصاما على دوار ابن رشد وسط الخليل، تحت شعار "لا للغلاء وبدنا نعيش"، حيث جابت عشرات الشاحنات شوارع الخليل، وصولا إلى دوار ابن رشد، مكان الاعتصام.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات الحكومة بخفض الأسعار والضرائب وتوفير الأمن وإنهاء حالة الفلتان الأمني.

وقررت الحكومة في رام الله، أمس السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

وشهدت الخليل اليوم، شبه إضراب تجاري، حيث أغلقت العديد من المحال والمرافق التجارية والمؤسسات أبوابها، احتجاجا على رفع الأسعار والحالة الأمنية السيئة التي تعيشها الخليل.

 

 

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