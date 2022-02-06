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14 وفاة و4319 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

06 شباط / فبراير 2022 02:34

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، تسجيل 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7480 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 8 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في نابلس، وحالتين في طولكرم، وحالة في قلقيلية، وأخرى في الخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 314، بيت لحم 207، قلقيلية 93، نابلس 482، طوباس 89، سلفيت 102، الخليل 372، ضواحي القدس 75، رام الله والبيرة 484، جنين 195، أريحا والأغوار 73، قطاع غزة 1833".

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 1177، بيت لحم 692، قلقيلية 108، نابلس 781، طوباس 87، سلفيت 71، الخليل 127، ضواحي القدس 220، رام الله والبيرة 604، جنين 379، أريحا والأغوار 324، قطاع غزة 310، مدينة القدس 2600".

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 106 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 269 مصابا، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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