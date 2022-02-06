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رابطة علماء فلسطين وجمعية النور تنظمان مخيماً شتوياً

06 شباط / فبراير 2022 03:51

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة – الرأي:

نظمت رابطة علماء فلسطين وجمعية النور الخيرية المخيم الشتوي الدعوي لطالبات المرحلة الجامعية لبنات الشهداء بعنوان: "ريحانة الجنة"، بمشاركة 40 سيدة وفتاة، وذلك اليوم الأحد 6/2/2022 في قاعة مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

وسيستمر المخيم لمدة يومين، يشتمل على محاضرات دينية توعوية خاصة بفئة طالبات المرحلة الجامعية، حيث تم تنظيم محاضرة لفضيلة د. محمد سالم رئيس دائرة الوعظ والإرشاد برابطة علماء فلسطين بعنوان: "مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة".

واستعرض "سالم خلال الندوة العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على وجوب التزام المرأة المسلمة باللباس الشرعي، وذكر ضوابط لباس المرأة الشرعي، ومنها أن يكون ساتراً لجميع البدن، وأن يكون فضفاضاً واسعاً، فلا يصف، ولا يشف، وأن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال، وألا يكون زينة في نفسه، ولا يشبه لباس الكافرات، ولا هو لباس شهرة.

كما تم تنظيم محاضرة أخرى لفضيلة د. محمد علوش نائب رئيس دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين بعنوان: "مسائل فقهية متعلقة بالمرأة المسلمة"، أشار فيها لمجموعة من المسائل التي تستفسر عنها النساء بشكل خاص، كما نوه إلى ضرورة وأهمية تعلم العلوم الشرعية لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

يذكر أنه سيتم غدا الاثنين استكمال المخيم الشتوي الدعوي بمحاضرة عن أخلاقيات المرأة المسلمة والتأسي بالصحابيات رضي الله عنهن لفضيلة د. زكريا زين الدين.

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