حكومة الاحتلال تقر قانون منع "لم الشمل"

الداخل المحتل-الرأي:

أقرت حكومة الاحتلال، قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية.

وسيطرح القانون للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، أن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.

ويذكر أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.