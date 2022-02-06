وكالة الرأي الفلسطينية رابطة علماء فلسطين وجمعية النور تنظمان مخيماً شتوياً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشيد بجهود الداخلية فى توفير الامن والامان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات وعمل الوسطى تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تدعو أصحاب المركبات التجارية للاستفادة من خصم الضريبة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تؤكد على تعزيز العلاقة بينها والمؤسسات التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي توقع اتفاقية لتسوية أوضاع المهندسين العاملين في البلديات وكالة الرأي الفلسطينية شـرطة بلدية غزة تنظم جولةً لمكب النفايات "بجحر الديك"
أخبار » الأخبار العبرية

حكومة الاحتلال تقر قانون منع "لم الشمل"

06 شباط / فبراير 2022 03:53

8BBEA8D6-86A0-4225-A0EE-1B88507B005A
8BBEA8D6-86A0-4225-A0EE-1B88507B005A

الداخل المحتل-الرأي:

أقرت حكومة الاحتلال، قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية.

وسيطرح القانون للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، أن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.

ويذكر أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟