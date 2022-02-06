الكويت تحظر عرض فيلم لأن بطلته مجندة بجيش الاحتلال

وكالات-الرأي:

قررت الكويت منع عرض فيلم "ديث أون ذا نايل" المستوحى من رواية أغاثا كريستي، والذي تشارك الممثلة "الإسرائيلية" "غال غادوت" فيه.



ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم هذا الشهر في صالات السينما في الولايات المتحدة.



وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن المنع جاء بعد مطالبة بحظر عرض الفيلم لأن بطلته غال غادوت دافعت عن الحرب "الإسرائيلية" على غزة في صيف 2014.



خلال تلك الحرب المدمرة التي أسفرت عن استشهاد 2251 فلسطينيًا بينهم 551 طفلًا، وجهت غال غادوت على صفحتها على فيسبوك تحية إلى الجيش "الإسرائيلي".



وكانت الكويت استدعت في أيار/مايو 2021، سفير تشيكيا بعد قيامه بنشر ملصق على الإنترنت يعبّر فيه عن دعمه لإسرائيل، ما دفعه للاعتذار خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة.