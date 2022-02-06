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قمة الاتحاد الإفريقي ترفض منح "إسرائيل" صفة مراقب

06 شباط / فبراير 2022 04:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، تعليق منح الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد، وتشكيل لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول لدراسة الموضوع في وقت لاحق.

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، إن رؤساء الدول والحكومات صادقوا بالإجماع في اليوم الثاني من فعاليات القمة الـ35 على ذلك التعليق.

وأوضح البيان أن القمة اتفقت على تشكيل لجنة تضم رؤساء سبع دول وهي "السنغال والجزائر وجنوب إفريقيا ورواندا والنيجر والكاميرون والكونغو الديمقراطية".

وكانت سبع دول عربية اعضاء في الاتحاد الإفريقي، قدمت في آب/ اغسطس الماضي مذكرة اعتراض على منح "إسرائيل" صفة مراقب، مؤكدة ان خطوة كهذه يجب ان تتخذ في قمة لقادة الدول الأعضاء وليس بقرار منفرد من رئيس المفوضية.

وطلبت مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي ادراج مناقشة منح "إسرائيل" هذه الصفة في جدول اعمال القمة الحالية.

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