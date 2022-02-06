تصعيد جديد للأسرى ضد سياسات الاحتلال بحقهم

فلسطين المحتلة - الرأي

باشر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطوات نضالية وتصعيدية جديدو رداً على الانتهاكات الأخيرة بحقهم.

وأوضحت جمعية "واعد" للأسرى، في بيان لها مساء اليوم، أن الخطوات تشمل إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام وعدم الامتثال للعدد، وصولا للإعلان عن حل كافة الهيئات التنظيمية في جميع قلاع الأسر.

وأشارت "واعد"، إلى أن الحركة الأسيرة على وشك إعلان النفير العام، ردا على تقليص وقت الفورة وسياسة الإهمال الطبي والتضييق على الحياة المعيشية للأسرى داخل السجون.

وأكدت أن الحركة الأسيرة قررت بشكل موحد أنها لن تمرر مخططات الاحتلال للنيل منهم وأنها جاهزة لكل الخيارات في حال تمادى الاحتلال بسياساته العدوانية.