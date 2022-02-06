وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي بوفاة الطفل ريان وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبعث برقية للرئيس التركي متمنيًا له ولعقيلته الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بتعليق الاتحاد الإفريقي منح الاحتلال صفة مراقب وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يعقد اجتماعًا لدراسة أسباب إطالة أمد التقاضي وكالة الرأي الفلسطينية تصعيد جديد للأسرى ضد سياسات الاحتلال بحقهم وكالة الرأي الفلسطينية قمة الاتحاد الإفريقي ترفض منح "إسرائيل" صفة مراقب وكالة الرأي الفلسطينية الكويت تحظر عرض فيلم لأن بطلته مجندة بجيش الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها خلال حرب غزة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تقر قانون منع "لم الشمل" وكالة الرأي الفلسطينية رابطة علماء فلسطين وجمعية النور تنظمان مخيماً شتوياً
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس ترحب بتعليق الاتحاد الإفريقي منح الاحتلال صفة مراقب

06 شباط / فبراير 2022 06:13

غزة-الرأي:

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل المنظمة.

ودعت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.

وثمنت الحركة مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة "مراقب".

وأوضحت أن مواقف الدول تؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟