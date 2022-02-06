حماس ترحب بتعليق الاتحاد الإفريقي منح الاحتلال صفة مراقب

غزة-الرأي:

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل المنظمة.

ودعت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.

وثمنت الحركة مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة "مراقب".

وأوضحت أن مواقف الدول تؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة.