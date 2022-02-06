هنية يبعث برقية للرئيس التركي متمنيًا له ولعقيلته الشفاء

وكالات-الرأي:

بعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) برقية إلى فخامة الرّئيس رجب طيّب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، متمنياً له والسيدة عقيلته الشفاء إثر إصابتهما بفيروس كوفيد - 19.

وقال هنية في برقيته: لقد علمت بإصابتكم والسيّدة عقيلتكم، بفيروس كوفيد – 19، وإنّني أعرب باسمي وباسم قيادة الحركة، عن تمنياتنا لكم بالشفاء العاجل، وأن يذهب عنكم البأس وسيئ الأسقام.

وأضاف هنية إننا في حركة حماس، ومعنا الشعب الفلسطيني، نتوجّه إلى الله العليّ القدير، أن يمنّ على فخامتكم وعلى السيّدة عقيلتكم بالشفاء التام الذي لا يغادر سقمًا، وأن يديم عليكما تمام الصحة وموفور العافية، وأن يحفظكما من كل مكروه وسوء.