وكالة الرأي الفلسطينية أبو زهري يدعو إلى شطب عضوية الاحتلال من الاتحاد الإفريقي وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي بوفاة الطفل ريان وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبعث برقية للرئيس التركي متمنيًا له ولعقيلته الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بتعليق الاتحاد الإفريقي منح الاحتلال صفة مراقب وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يعقد اجتماعًا لدراسة أسباب إطالة أمد التقاضي وكالة الرأي الفلسطينية تصعيد جديد للأسرى ضد سياسات الاحتلال بحقهم وكالة الرأي الفلسطينية قمة الاتحاد الإفريقي ترفض منح "إسرائيل" صفة مراقب وكالة الرأي الفلسطينية الكويت تحظر عرض فيلم لأن بطلته مجندة بجيش الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها خلال حرب غزة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تقر قانون منع "لم الشمل"
أخبار » عربي ودولي

هنية يعزي بوفاة الطفل ريان

06 شباط / فبراير 2022 06:20

وكالات-الرأي:

تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " إسماعيل هنية باسمه وباسم إخوانه قيادة وأبناء حركة حماس، وباسم شعبنا الفلسطيني إلى والدي الطفل ريان، وإلى المملكة المغربية الشقيقة، ملكًا وحكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة في وفاة الطفل ريان. 

وقال هنية في رسالة تعزية، اليوم الأحد، إن مأساة الطفل ريان وحَّدت المشاعر الإنسانية في العالم أجمع، الذي تابع عمليات الإنقاذ ساعة بساعة، معبرًاعن حزنه لوفاته، بعد أيام مضنية، بذلت فيها فرق الإنقاذ جهوداً كبيرة.

وأِشار هنية إلى أن حركة حماس ومعها الشعب الفلسطيني، إذ تشارك عائلة الطفل ريان رحمه الله، والشعب المغربي الشقيق والإنسانية جمعاء هذا المصاب الأليم، ونشاطرهم الحزن، داعيا الله تعالى أن  يتغمَّد روحه بواسع رحمته، وأن يربط على قلب والديه وأهله، والشعب المغربي وكلّ محبّيه، وأن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟