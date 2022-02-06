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بسبب التدابير الأمنية… تعليق الرحلات بين "إسرائيل" والإمارات

06 شباط / فبراير 2022 06:45

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الداخل المحتل-الرأي:

كشفت قناة كان "العبرية"، النقاب عن تعليق الرحلات الجوبية بين "إسرائيل" ودولة الإمارات العربية.
 

  ووفقاً للقناة العبرية، وصلت المفاوضات الهادفة إلى حلحلة الخلافات مع سلطات دبي بخصوص التدابير لتأمين الرحلات الجوية التي تقل المواطنين "الاسرائيليين" إلى طريق مسدود.  
وأوضحت القناة أن الخلافات تدور حول مطالب الدوائر الأمنية في البلاد بالسماح لها بزيادة عدد العاملين المحليين "الإسرائيليين" الذين يتعاملون في مطار دبي مع هذه الرحلات، الامر الذي ترفضه السلطات الإماراتية.
 
وتقول شركات الطيران أن الاقتراح بتحويل الرحلات الجوية إلى أبو ظبي سيكلفها خسائر مادية، إذ أن غالبية "الإسرائيليين" معنيون بالوصول إلى دبي نفسها.

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