9 عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال خلال 24 ساعة في جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

تعرضت قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية لتسع عمليات إطلاق نار نفذها مقاومون في جنين بالضفة الغربية المحتلة..

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا دورية لقوات الاحتلال عند جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب جنين.

وسبق ذلك ببضع ساعات إطلاق نار صوب حاجز لقوات الاحتلال قرب بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، كما أطلق مقاومون النار، صوب جنود الاحتلال في جبال قرية تعنك غرب جنين.

وأفا شهود عيان أن مقاومين استهدفوا جنود الاحتلال بوابل من الرصاص مرتين على التوالي خلال دقائق.

وجاء استهداف جنود الاحتلال خلال عمليات تفتيش وتمشيط واسعة تقوم بها قوات الاحتلال في جبال بلدة تعنك غرب جنين، بالتزامن مع عمليات تمشيط جوية للمكان.

وكان مقاومون قد استهدفوا، الليلة الماضية، دورية للاحتلال بإطلاق النار مرتين في قرية تعنك غرب جنين، كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية وبلدة جبع وقرية رمانة في جنين.