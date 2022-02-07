الطقس: ارتفاع على الحرارة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية دافئة نسبياً، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ليصبح الجو معتدلاً إلى دافئ نسبي نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة بأن تتأثر البلاد بعد غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق خلال ساعات الظهيرة والمساء، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الخميس المقبل، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت الدائرة المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.