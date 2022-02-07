حل الهيئات التنظيمية للأسرى بسجون الاحتلال كافة

رام الله - الرأي:

أعلن الأسرى في كافة سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، حل الهيئات التنظيمية احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون فرضها عليهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسرى في السجون كافة سيمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي.

وأضاف المكتب، أن لجنة الطوارئ الوطنية في السجون بحالة انعقاد دائم لمواجهة إجراءات إدارة السجون، وتدرس خيارات تصعيدية أخرى خلال الأيام القادمة.

وذكر أن لجنة الطوارئ الوطنية في السجون دعت جماهير شعبنا الفلسطيني الوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة لصد الهجمة الصهيونية المسعورة.

كما دعت لجنة الطوارئ الوطنية فصائل العمل الوطني والإسلامي وأذرعها المقاومة مساندة الأسرى في هذه المعركة.

وأعلنت الحركة الأسيرة أمس النفير العام بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي أبرمت بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها.