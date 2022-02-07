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خلال الموجة الرابعة

الصحة: جهوزية أقسام العناية قلّصت نسب وفيات كورونا

07 شباط / فبراير 2022 10:10

غزة - الرأي

قال مدير دائرة الطب الحرج بالإدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة إياد أبو كرش، إن حالة الجهوزية العالية في أقسام ومرافق العناية المركزة في مستشفيات قطاع غزة والخبرات التي اكتسبتها الطواقم الطبية في التعامل مع حالات كوفيد أسهمتا في خفض معدلات الوفيات بالفيروس خلال الموجة الرابعة من انتشار الجائحة في قطاع غزة.

وأضاف أبو كرش، أنه وقبل بدء الموجة الرابعة من الجائحة، قامت إدارته وبتوجيهات من وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش ومدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح بإضافة العديد من التجهيزات الحديثة في أٌقسام العناية المركزة، والتأكد من جهوزية وفاعلية الأجهزة الموجودة مسبقاً.

وأشار أبو كرش إلى عمل دائرته قبيل الجائحة وضمن حالة الاستعداد لتحديث بروتوكولات العلاج بالأكسجين خاصة لدى الأطفال، حيث تم تدريب الطواقم الطبية على ذات البروتوكول، وإضافة عدد من أسرة العناية المركزة في بعض المستشفيات تعزيزاً لجهوزيتها في استقبال حالات كورونا، بما يرفع من القدرة السريرية فيها.

وحثَ المواطنين في قطاع غزة على سرعة تلقي جرعات اللقاح، مشيراً إلى أن جل الحالات التي احتاجت الدخول إلى غرف العناية المركزة كانت من غير المطعمين.

ويشهد قطاع غزة في الوقت الراهن ذروة الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كوفيد 19، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة المواطنين من خطورة التهاون في الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

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