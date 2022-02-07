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96 إصابة خطيرة

5 وفيات و4074 إصابة جديدة بكورونا في غزة

07 شباط / فبراير 2022 10:49

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 8551 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 400 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 221842 إصابة بينها 28346 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 191703 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1793.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 191 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 96.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 597737.

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