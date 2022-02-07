"الصحة" تقرر منع زيارة المرضى بالمشافي بسبب تفشي كورونا

غزة - الرأي

قررت وزارة الصحة في غزة، منع زيارة المرضى في المستشفيات للمحافظة على صحة المرضى بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع، مع السماح بوجود مرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة مع ضرورة الحصول على بطاقة مرافق.

وقالت الوزارة، خلال الإيجاز الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية، إن خلية الأزمة بالوزارة عقدت، اليوم الإثنين، اجتماعًا للوقوف على كافة مستجدات الحالة الوبائية المتصاعدة في قطاع غزة.

وذكرت أن خلية الازمة راجعت جملة التدبير والاستعدادات في كافة المستشفيات على مستوى الأسرة والطواقم الطبية ولوازم المختبرات وفحوصات كوفيد19.

وأكدت أن خلية الأزمة ستبقى في حالة انعقاد دائم للوقوف على تطورات الحالة الوبائية ومتطلباتها أولا بأول للتخفيف من آثار الموجة الرابعة على المجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أنها وسعت دائرة الفحص لحالات الاشتباه في المجتمع، ووفرت مواد الفحص السريع في 129 مركز صحي حكومي وأهلي وأونروا في كافة مناطق قطاع غزة منها 12 مركز صحيا حكوميا تعمل لفترة مسائية للتخفيف عن المواطنين.

وبينت أن خلية الأزمة عبرت عن شكرها لكافة المؤسسات الأهلية المشاركة في إجراء الفحص السريع والتي بلغت 60 مركزاً أهلياً وخاصا في قطاع غزة، إلى جانب المراكز الصحية الحكومية والأونروا مما يّسر على المواطنين وخفف عن أقسام الفرز التنفسي في المستشفيات.

وشددت على أن خلية الأزمة بوزارة الصحة تؤكد على الاستمرار في حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد19 في المدارس والمؤسسات وكافة المواطنين لتحقيق المناعية المجتمعية المطلوبة لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة حتى لا نفقد مزيد من الأرواح.