15 حالة وفاة و7931 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و7931 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس وقطاع وغزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية أنه تم إجراء 17245 فحصًا مخبرية.

وأفادت بتسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتين في الخليل، و3 حالات في بيت لحم، وحالتين في طولكرم، و3 حالات في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وبينت أن 8010 مصابين تعافوا من الفيروس، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 282، قلقيلية 96، طوباس 80، سلفيت 88، ضواحي القدس 81، بيت لحم 228، رام الله والبيرة 458، نابلس 435، الخليل 199، جنين 194، أريحا والأغوار 66، قطاع غزة 4074، مدينة القدس 1650".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 629، قلقيلية 204، طوباس 145، سلفيت 288، ضواحي القدس 235، بيت لحم 629، رام الله والبيرة 2329، نابلس 833، الخليل 23، جنين 751، أريحا والأغوار 200، قطاع غزة 400، مدينة القدس 1154".

ونوهت إلى وجود 106 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 296 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.