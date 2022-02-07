" يديعوت أحرنوت" تفضح البنية الهشة لجيش الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني من الطبقية وفقدان الدافعية القتالية لعناصره الذين يبحثون عن الخدمة في الأماكن الأقل خطورة وأكثر منفعة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس هيئة الأركان الجيش "أفيف كوخافي"، اختار قبل نحو أسبوع الحديث عما وصفته بـ"مسألة متفجرة بالجيش بشأن بلدات المحيط مقابل المركز في توزيع العبء في الخدمة القتالية".

وقالت: "رئيس الأركان غير دقيق، وبحسب مهنيين، لا توجد معطيات تؤيد وجود ارتفاع في الدافعية للخدمة القتالية إجمالا"، منوهة إلى أن كوخافي محق في وجود فوارق بين المركز والمحيط".

وشددت على أهمية إجراء فحص حول نشوء الطبقية داخل الجيش، مضيفة "علما بأن الطبقة الدنيا هي أبناء المحيط الذين يدفعون الثمن الأعلى في الخدمة القتالية".

وتابعت "78 في المئة من القتلى في القتال الجاري في الضفة الغربية وعلى سياج قطاع غزة، هم أبناء وبنات المحيط الاجتماعي – الطبقي في إسرائيل، وهذه أرقام سيئة جدا، وهي جزء من صورة كبرى".

وبينت أنه قبل نحو سنة فقط، انكشفت معطيات مذهلة عن المتجندين لوحدة "8200" التابعة للاستخبارات العسكرية "أمان"، وبموجبها فإن معدلات الجنود من المدن الميسورة في الوحدة مرتفع أكثر بثلاثة أضعاف من المتوسط في البلدة إياها في الجيش الكبير، وبالمقابل، في بلدات المحيط نجد أن التمثيل في ذات الوحدة أدنى بثلاثة أضعاف مما بالخدمة في عموم وحدات الجيش".

وحذرت "يديعوت" من "هذه التغييرات التي خلقت وضعا لا يطاق؛ تتشكل فيه ألوية المشاة أكثر فأكثر من شبان من المحيط وشبيبة الصهيونية الدينية".

وأردفت "شبان إسرائيليون كثيرون من المركز ومن الفئات السكانية القوية يديرون ظهورهم للخدمة القتالية ويفضلون التجنيد للوحدات التكنولوجية، حيث الخدمة أقل خطورة، وتبني لهم مستقبلهم، وترتبهم اقتصاديا، وهي هامة، لأن حروب السايبر والتكنولوجيا هي الحروب الراهنة".