الاحتلال يخطر بهدم عشرات المحال التجارية في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، أوامر هدم لعشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز بالمدينة.

وقال تجار وادي الجوز، إنهم فوجئوا لدى توجههم إلى محلاتهم التجارية بتعليق "أوامر هدم واستدعاءات لبلدية الاحتلال على مداخلها".

وأشار أصحاب المحال التجارية، إلى أن أوامر الهدم للمنشآت التجارية، هي مقدمة وبداية لتنفيذ مشروع "وادي السيليكون" على أنقاض هذه المحلات القائمة منذ عشرات السنين.

يذكر أن مشروع وادي السيليكون، طرح عام 2020 كجزء من مبادرة لحكومة الاحتلال، مدتها 5 سنوات بقيمة 2.1 مليار شاقل، والذي سيبنى على 200 ألف متر مربع من أراضي الفلسطينيين.

وقال يونس دويك أحد أصحاب المحال التجارية، إن منشأته التجارية قائمة قبل قيام الاحتلال، ولديه كافة الأوراق والتراخيص الرسمية التي تؤكد ذلك، وهو الأمر الذي يتكرر لدى عشرات المحال التجارية في المنطقة.

ولفت دويك، إلى أن بلدية الاحتلال قامت قبل أيام بتصوير المحلات التجارية، قبل أن تشرع بتعليق أوامر هدم على مداخلها اليوم، والتي من بينها غرفة خاصة بمحول كهرباء يزود الحيّ والمناطق المحاذية بالكهرباء منذ عشرات السنين.