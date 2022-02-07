وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات اندلعت مع الاحتلال شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية 15 حالة وفاة و7931 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأوضاع داخل السجون تتجه نحو التصعيد وكالة الرأي الفلسطينية دائرة شؤون المخاتير تعزز الثقافة الوطنية والوعي بين المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة : ادرنا المنظومة الصحة بنجاح خلال العدوان الاخير وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد: الدواجن متوفرة وأسعارها مستقرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى ينتفضون في وجه إجراءات الاحتلال التعسفية وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تموين الشمال تُتلف "18" طناً من بذور عباد الشمس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تصدر تقريرها عن شهر يناير المنصرم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتدي على مقبرة القسام قرب مدينة حيفا

07 شباط / فبراير 2022 06:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على مقبرة القسام، الواقعة في بلد الشيخ المهجرة والتي أقيمت على أنقاضها مدينة "نيشر" قرب مدينة حيفا.

وذكرت مصادر محلية أن آليات وجرافات إسرائيلية، نفذت أعمال تجريف في جزء من أرض مقبرة القسام بعد اقتحامها بحماية قوات الشرطة.

ولفتت إلى أن الهدف من التجريف يتمثل بتسييج الدونمات المصادرة من المقبرة أو تلك التي تدعي شركات إسرائيلية أنها عملت على شرائها.

واستنفر عدد من الشباب في حيفا، والذين أقاموا خيمة اعتصام في المقبرة وحراستها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا رفض إلغاء بيع ومصادرة جزء من المقبرة، واعتبار المقبرة قضية عقارية، وهو ما رفضته عوائل الموتى المدفونين في المقبرة ولجنة متولي الوقف الإسلامي في حيفا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟