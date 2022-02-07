الاحتلال يعتدي على مقبرة القسام قرب مدينة حيفا

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على مقبرة القسام، الواقعة في بلد الشيخ المهجرة والتي أقيمت على أنقاضها مدينة "نيشر" قرب مدينة حيفا.

وذكرت مصادر محلية أن آليات وجرافات إسرائيلية، نفذت أعمال تجريف في جزء من أرض مقبرة القسام بعد اقتحامها بحماية قوات الشرطة.

ولفتت إلى أن الهدف من التجريف يتمثل بتسييج الدونمات المصادرة من المقبرة أو تلك التي تدعي شركات إسرائيلية أنها عملت على شرائها.

واستنفر عدد من الشباب في حيفا، والذين أقاموا خيمة اعتصام في المقبرة وحراستها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا رفض إلغاء بيع ومصادرة جزء من المقبرة، واعتبار المقبرة قضية عقارية، وهو ما رفضته عوائل الموتى المدفونين في المقبرة ولجنة متولي الوقف الإسلامي في حيفا.