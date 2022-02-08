طواقم مستشفى الرنتيسي تنقذ حياة طفل من النزيف الحاد

غزة- الرأي

نجح فريق وحدة المناظير التشخصية بمستشفى الرنتيسي للأطفال _النصر في إنقاذ حياة طفل بعد تعرضه لنزيف حاد من الجهاز الهضمي العلوي.

وأفاد رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي الدكتور راغب ورش أغا أنه تم تحويل الطفل من مستشفى الدرة وتم تجهيزه بشكل طارئ لدخول العمليات بوحدة المناظير بمستشفى الرنتيسي للأطفال، وتم اجراء حقن للشريان النازف الناتج عن قرحة في المعدة، وإيقاف النزيف ومن ثم تحويل الطفل لمستشفى الشفاء لعمل ربط للشريان النازف حتى لا يتكرر النزيف.

واعتبر د. أغا أن حالة وجود نزيف مع قرحة في المعدة لطفل أنها حالة نادرة في طب الأطفال، لافتا الى أنه تم تحويل الطفل إلى عناية مستشفى الدرة للأطفال لتلقي المتابعة الصحية والعلاج حيث تم توقف النزيف بشكل كامل.

ووجه د. أغا شكره لجميع الطواقم الطبية التي ساهمت في سرعة التواصل والتشخيص واجراء العملية للطفل وانقاذ حياته.