أسباب الشعور بالنعاس المستمر وطرق التعامل معه

يشعر البعض بالنعاس المستمر وطوال اليوم سواء صباحا أو مساءا مما يعيق ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، فمن الطبيعى أن ينام الشخص من 6 إلى 8 ساعات فى اليوم ولكن البعض قد يغلب عليه النعاس لفترات طويلة، وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك مجموعة متنوعة من الأشياء قد تسبب النعاس، يمكن أن تتراوح هذه من الحالات العقلية وخيارات نمط الحياة إلى الحالات الطبية الخطيرة.

قد تؤدي بعض عوامل نمط الحياة إلى زيادة النعاس، مثل العمل لساعات طويلة جدًا أو التحول إلى نوبة ليلية، و في معظم الحالات سوف يهدأ النعاس عندما يتكيف جسمك مع جدولك الجديد.

يمكن أن يكون النعاس أيضًا نتيجة لحالتك العقلية أو العاطفية أو النفسية.

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى زيادة النعاس بشكل كبير ، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات التوتر أو القلق، الملل هو سبب آخر معروف للنعاس، إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات العقلية ، فمن المحتمل أيضًا أن تشعر بالتعب واللامبالاة .

أسباب الشعور بالنعاس المستمر؟



حالات طبية



يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية النعاس، أحد أكثر هذه الأمراض شيوعًا هو مرض السكري، و تشمل الحالات الأخرى التي قد تؤدي إلى النعاس تلك التي تسبب ألمًا مزمنًا أو تؤثر على التمثيل الغذائي أو الحالة العقلية ، مثل قصور الغدة الدرقية أو نقص صوديوم الدم . يحدث نقص صوديوم الدم عندما يكون مستوى الصوديوم في الدم منخفضًا جدًا.

تشمل الحالات الطبية الأخرى المعروفة بأنها تسبب النعاس عدد كريات الدم البيضاء المعدية (أحادية) ومتلازمة التعب المزمن (CFS) .

تناول بعض الأدوية



العديد من الأدوية ، وخاصة مضادات الهيستامين والمهدئات والحبوب المنومة ، تسرد النعاس كأثر جانبي محتمل. تحتوي هذه الأدوية على ملصق يحذر من القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة أثناء استخدام هذه الأدوية.

تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من النعاس لفترة طويلة بسبب الأدوية الخاصة بك. قد يصفون بديلاً أو يعدلون جرعتك الحالية.

اضطراب النوم



النعاس المفرط بدون سبب معروف يمكن أن يكون علامة على اضطراب النوم، و هناك مجموعة من اضطرابات النوم ولكل منها آثاره الفريدة.

في حالة انقطاع النفس الانسدادي النومي ، يؤدي انسداد الممرات الهوائية العلوية إلى الشخير وتوقف تنفسك طوال الليل، وهذا يجعلك تستيقظ بشكل متكرر بصوت الاختناق.

تشمل اضطرابات النوم الأخرى الخدار ومتلازمة تململ الساق (RLS) واضطراب مرحلة النوم المتأخر (DSPS) .

كيف يتم علاج النعاس؟



علاج النعاس يعتمد على سببه.

العلاج الذاتي

يمكن علاج بعض النعاس في المنزل ، خاصةً إذا كان ناتجًا عن عوامل تتعلق بنمط الحياة ، مثل العمل لساعات أطول ، أو حالة عقلية ، مثل الإجهاد .

في هذه الحالات ، قد يساعدك الحصول على قسط كبير من الراحة وتشتيت انتباهك، من المهم أيضًا التحقق من سبب المشكلة مثل ما إذا كان التوتر أو القلق - واتخاذ خطوات لتقليل الشعور.

ما هى الرعاية الطبية للتغلب على النعاس؟



أثناء موعدك، سيحاول طبيبك تحديد سبب النعاس من خلال مناقشة الأعراض معك قد يسألونك عن مدى جودة نومك وما إذا كنت تستيقظ كثيرًا في الليل .

قد يطلب منك طبيبك الاحتفاظ بمذكرات عن عادات نومك لبضعة أيام ، وتوثيق المدة التي تنام فيها بالليل وما تفعله عندما تشعر بالنعاس أثناء النهار، قد يطلبون أيضًا تفاصيل محددة ، مثل ما إذا كنت تنام بالفعل أثناء النهار وما إذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش.

إذا اشتبه الطبيب في أن السبب نفسي ، فقد يحيلك إلى مستشار أو معالج لمساعدتك في إيجاد حل.

غالبًا ما يكون النعاس ، وهو أحد الآثار الجانبية للأدوية ، قابلاً للشفاء وهنا قد يستبدل طبيبك الدواء بنوع مختلف أو يغير جرعتك حتى يهدأ النعاس. لا تقم أبدًا بتغيير جرعتك أو التوقف عن وصفة طبية دون التحدث مع طبيبك أولاً.

إذا لم يكن هناك سبب واضح للنعاس ، فقد تحتاج إلى الخضوع لبعض الاختبارات. غالبًا ما تكون غير جراحية وغير مؤلمة يمكن لطبيبك أن يطلب أيًا مما يلي:

تعداد الدم الكامل (CBC)

اختبارات البول

مخطط كهربية الدماغ (EEG)

الأشعة المقطعية للرأس

إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بانقطاع النفس الانسدادي النومي ، أو متلازمة تململ الساق ، أو اضطراب نوم آخر ، فقد يحددون موعدًا لاختبار دراسة النوم. بالنسبة لهذا الاختبار ، ستقضي الليلة في المستشفى تحت مراقبة ورعاية أخصائي النوم.

ستتم مراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وإيقاع القلب والتنفس والأكسجة وموجات الدماغ وحركات معينة للجسم طوال الليل بحثًا عن أي علامات لاضطراب النوم.