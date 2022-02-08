تعرف على علامات وأسباب التلعثم عند الأطفال

التلعثم أو اضطراب الطلاقة يبدأ في الطفولة هو اضطراب في الكلام ينطوي على مشاكل متكررة وكبيرة مع الطلاقة الطبيعية وتدفق الكلام، ويعرف الأشخاص الذين يتلعثمون ما يريدون قوله ، لكنهم يجدون صعوبة في قوله.

وحسب ما ذكره موقع webmed فأن التلعثم شائع بين الأطفال الصغار كجزء طبيعي من تعلم الكلام، قد يتلعثم الأطفال الصغار عندما لا تتطور قدراتهم اللغوية والكلامية بما يكفي لمواكبة ما يريدون قوله، يتغلب معظم الأطفال على هذا التلعثم في النمو.

ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون التلعثم حالة مزمنة تستمر حتى مرحلة البلوغ يمكن أن يكون لهذا النوع من التلعثم تأثير على احترام الذات والتفاعل مع الآخرين.

قد يستفيد الأطفال والبالغون الذين يتلعثمون من علاجات مثل علاج النطق ، واستخدام الأجهزة الإلكترونية لتحسين طلاقة الكلام أو العلاج السلوكي المعرفي.

قد تشمل علامات وأعراض التلعثم ما يلي:

- صعوبة في بدء كلمة أو عبارة أو جملة.

- إطالة كلمة أو أصوات داخلها.

- تكرار صوت أو مقطع لفظي أو كلمة.

- صمت قصير لبعض المقاطع أو الكلمات ، أو توقف مؤقتًا داخل كلمة (كلمة مقطوعة).

- إضافة كلمات إضافية مثل "أم" إذا كان من المتوقع صعوبة في الانتقال إلى الكلمة التالية.

- التوتر الزائد ، أو الشد ، أو حركة الوجه أو الجزء العلوي من الجسم لإخراج كلمة.

- القلق من الكلام.

- قدرة محدودة على التواصل الفعال.

- قد تترافق صعوبات التلعثم في الكلام.

- رعشات في الشفتين أو الفك.

- التشنجات اللاإرادية في الوجه.

قد يكون التلعثم أسوأ عندما يكون الشخص متحمسًا أو متعبًا أو تحت الضغط ، أو عند الشعور بالخجل أو التسرع أو الضغط،و قد تكون المواقف مثل التحدث أمام مجموعة أو التحدث عبر الهاتف صعبة بشكل خاص للأشخاص الذين يتلعثمون.

ومع ذلك ، يمكن لمعظم الأشخاص الذين يتلعثمون التحدث دون تلعثم عندما يتحدثون إلى أنفسهم وعندما يغنون أو يتحدثون في انسجام مع شخص آخر.

تشمل الأسباب المحتملة للتلعثم النمائي ما يلي:



- شذوذ في التحكم في الكلام الحركي، وتشير بعض الأدلة إلى أن التشوهات في التحكم في الكلام ، مثل التوقيت والتنسيق الحسي والحركي قد تكون متضمنة.

-علم الوراثة، يميل التلعثم إلى الانتشار في العائلات، ويبدو أن التلعثم يمكن أن ينتج عن تشوهات وراثية (وراثية).

- يمكن أن تتعطل طلاقة الكلام لأسباب أخرى غير التلعثم النمائي، يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية أو اضطرابات الدماغ الأخرى في بطء الكلام أو توقفه مؤقتًا أو تكرار الأصوات (التلعثم العصبي).

- يمكن أيضًا تعطيل طلاقة الكلام في سياق الاضطراب العاطفي، المتحدثون الذين لا يتلعثمون قد يعانون من اضطراب طلاقة الكلام عندما يكونون متوترين أو يشعرون بالضغط. قد تؤدي هذه المواقف أيضًا إلى جعل المتحدثين الذين يتلعثمون أقل طلاقة.

-صعوبات النطق التي تظهر بعد الصدمة العاطفية (التلعثم النفسي) غير شائعة وليست مثل التلعثم النمائي.

عوامل الخطر



الذكور أكثر عرضة للتلعثم من الإناث، تتضمن العوامل التي تزيد من خطر التلعثم ما يلي:

- تأخر نمو الطفولة، قد يكون الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو مشاكل أخرى في الكلام أكثر عرضة للتلعثم.

- وجود أقارب يتلعثمون، يميل التلعثم إلى الانتشار في العائلات.

- ضغط عصبى، يمكن أن يؤدي الإجهاد في الأسرة ، أو توقعات الوالدين العالية أو أنواع الضغط الأخرى إلى تفاقم التلعثم الحالي.