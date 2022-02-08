حالتا وفاة و3050 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و3050 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 8551 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 600 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 224892 إصابة بينها 30794 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 192303حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1795.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 113.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 597737.