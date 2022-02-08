إطلاق حملة وطنية توعوية لمجابهة الإدمان الإلكتروني

غزة - الرأي:

أعلنت الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية عن إطلاقها حملة توعوية في ذكرى اليوم العالمي للإنترنت الآمن.

وبينت الحملة الوطنية في بيان لها أن أولى الفعاليات ستنطلق اليوم الثلاثاء بمبادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (154).

وقالت اللجنة:" جرى تشكيل فريق وطني للإشراف على الحملة، بهدف نشر الوعي والحث نحو استثمار الإنترنت للفرد والمجتمع، والتركيز على استثمار الانترنت في المجالات المفيدة كالعمل والتعليم، والحد من الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية".

وأكد الفريق الوطني على أن الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، والحد من الآثار السلبية تجاه المجتمع والأسرة.

ولفتت أن الفريق الوطني يتشكل من ممثلين عن الوزارات الحكومية، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المكتب الإعلامي الحكومي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والثقافة، وزارة المرأة. بالإضافة الى الشركاء من القطاع الخاص ومنها اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، والمؤسسات غير الحكومية كالمراكز الشبابية، المراكز الثقافية، وشبكة المؤسسات النسائية.

وأشارت إلى أن الخطة الوطنية للحملة تشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة المركزية التي تهدف الى توعية الجمهور المستهدف تجاه مخاطر الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتعزيز الاستخدامات البديلة للإنترنت.