المؤتمر الوطني يؤكد على تجريم الاستيطان وتفعيل المقاومة

غزة - الرأي:

أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الشعبي لمواجهة الاستيطان على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني على أي شبر من فلسطين، وأن الاستيطان الصهيوني جريمة ضد الإنسانية، نشأت عن الاحتلال وبدعم منه.

ونظّمت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " صباح اليوم، الثلاثاء، مؤتمرًا وطنيًا شعبيًا ضد الاستيطان بعنوان "الاستيطان إلى زوال" بحضور فصائلي وشعبي.

كذلك أكد البيان أن للشعب الفلسطيني كامل الحق بمقاومته بكل أشكال المقاومة، التي أقرتها الشرائع السماوية، والقوانين والأعراف الدولية.

ودعا للتصدي للاستيطان ومخططات الضم والتوسع الاستعماري، والتصدي لها بكل الوسائل والسُبل، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بحماية صمود الفلسطيني فوق أرضه ومقدساته.

وتم توجيه دعوة للجماهير في الضفة وكافة القوى لتشكيل لجان الحماية الشعبية لمواجهة الاستيطان والتصدي له، وحث كافة القواعد والفعاليات الشعبية والجماهيرية للانخراط في هذه اللجان.

كذلك دعا البيان للضغط على المجتمع الدولي، بكل مؤسساته وجهاته، وتحميله مسئولياته في إدانة الاستيطان الصهيوني والتصدي له، وإجبار الكيان الصهيوني على إزالته، ومعاقبة كل من يمارسه أو يحميه من مؤسسات ومنظمات وهيئات وأشخاص.

وأكد على المقاطعة الدولية وصولاً إلى عزل الكيان الصهيوني، وتبني رؤية واضحة ومحددة في تفعيل المقاطعة بكل أشكالها، ومواجهة التطبيع وفضح المطبعين.

كذلك دعا لاعتبار ذكرى الاندحار الصهيوني من قطاع غزة في 15 أغسطس من كل عام، يوماً وطنياً لمواجهة الاستيطان، يشارك في إحيائه جميع قوى الشعب الفلسطيني، وفصائله، ومؤسساته.

كذلك الاجماع على تفعيل المقاومة في كافة مناطق القدس والضفة الغربية، بدءً بالانتفاضة الشعبية الشاملة، وصولاً إلى الذروة في تصعيد الكفاح المسلح الذي يستهدف الوجود الاستيطاني الباطل في كافة مناطق الضفة الغربية والقدس.

والتأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها وبفصائلها ورجالها، هي الحامي للشعب والأرض، ولا يردع الاحتلال ومستوطنيه ويوقف تغولهم ويضع حداً لإرهابهم إلا سلاح المقاومة.

ودعا البيان لتوظيف وسائل الإعلام (المقروء والمرئي والمسموع) في تعبئة الجماهير الفلسطينية وتحشيدها في مواجهة الاستيطان، إضالة لتحشيد الرأي العام الفلسطيني وكافة القوى والفصائل والتيارات السياسية والنخب المجتمعية للضغط على السلطة من أجل وقف سلوكها وتغيير أجندتها المرتبطة بالتعاون الأمني، وملاحقة المقاومين، وحماية المستوطنين.

أيضاً دعوة الشعوب العربية والإسلامية والصديقة، والقوى الحية في العالم، لإدانة الاحتلال عموماً والاستيطان على وجه الخصوص، وممارسة كل ما أمكنها من أدوار وأنشطة لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.

إضافة إلى تبني خطط إعلامية لكشف مخاطر الاستيطان وجرائمه، وفضح كل أشكال الشراكة الاستثمارية والاقتصادية في المستوطنات، وتشجيع مقاطعة كل الشركات والأشخاص الذين يرتبطون بالمشاريع الاستيطانية.

والعمل على تفعيل دور كافة الاتحادات النقابية والمهنية، ودعوة الكتاب والفنانين والنشطاء المؤثرين، للمشاركة في حملات مواجهة الاستيطان.