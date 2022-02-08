15 حالة وفاة و7682 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، تسجيل 15 وفاة و7682 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8776 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الثلاثاء، أن حالتا وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، وحالتان في بيت لحم، و3 حالات في جنين، وحالة في ضواحي القدس، وحالة في طوباس، وحالتان في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 275، طوباس 77، رام الله والبيرة 617، قلقيلية 89، ضواحي القدس 84، جنين 268، بيت لحم 199، نابلس 393، سلفيت 69، الخليل 150، أريحا والأغوار 41، قطاع غزة 3050، مدينة القدس 2370".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 477، طوباس 79، رام الله والبيرة 1238، قلقيلية 226، ضواحي القدس 337، جنين 386، بيت لحم 484، نابلس 969، سلفيت 401، الخليل 539، أريحا والأغوار 140، قطاع غزة 600، مدينة القدس 2900".

ولفتت الوزارة إلى وجود 115 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 321 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.