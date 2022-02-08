وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم ورشة عمل بعنوان "رواحل العلم" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تُوقع مذكرة تفاهم مع "الصليب الأحمر" لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية وفاة والدة الاسير ايمن العووادة من مخيم البريج وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تنظم وقفة شكر وعرفان للاعب الكويتي محمد العوضي وكالة الرأي الفلسطينية الزيان يؤكد أهمية التواصل بين الغرفة التجارية والنقل والمواصلات وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تغتال 3 شبان في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنفذ دورة تدريبية في برنامج الاكسل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تبدأ بتدريب ذوي الاختصاص على استمارة السجل الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ برنامج ارشادي لتحديد المساحات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يوزّع كتب المنهاج المكبّرة لضعاف البصر
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

15 حالة وفاة و7682 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

08 شباط / فبراير 2022 03:30

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، تسجيل 15 وفاة و7682 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8776 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الثلاثاء، أن حالتا وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، وحالتان في بيت لحم، و3 حالات في جنين، وحالة في ضواحي القدس، وحالة في طوباس، وحالتان في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 275، طوباس 77، رام الله والبيرة 617، قلقيلية 89، ضواحي القدس 84، جنين 268، بيت لحم 199، نابلس 393، سلفيت 69، الخليل 150، أريحا والأغوار 41، قطاع غزة 3050، مدينة القدس 2370".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 477، طوباس 79، رام الله والبيرة 1238، قلقيلية 226، ضواحي القدس 337، جنين 386، بيت لحم 484، نابلس 969، سلفيت 401، الخليل 539، أريحا والأغوار 140، قطاع غزة 600، مدينة القدس 2900".

ولفتت الوزارة إلى وجود 115 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 321 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟