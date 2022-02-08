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الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية غرب بيت لحم

08 شباط / فبراير 2022 04:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بهدم خمس غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الغرف الزراعية المستهدفة بالهدم تقع في منطقتي "زعنونة وطور الباطنة" شرق البلدة، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وبنيت أن تلك الغرف تعود للمواطنين: "وسيم حاتم غياظة، وإبراهيم محمد نجاجرة، وأمين محمد نجاجرة، وحسن شاكر نجاجر".

يشار إلى أن بلدة نحالين تتعرض منذ مدة إلى هجمة استيطانية تتمثل بهدم منازل وغرف زراعية وأخطار أخرى بوقف البناء والهدم، عدا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

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