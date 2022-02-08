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تشييع شهداء نابلس والمشاركون يطالبون المقاومة بالثأر

08 شباط / فبراير 2022 06:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

شيعّت جماهير حاشدة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية ظهر اليوم.

وانطلقت جنازة الشهداء الثلاثة "أدهم مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط" من أمام مستشفى رفيديا، حتى وصلت وسط المدينة وسط هتافات تطالب المقاومة بالثأر لهم.

وردّد المشيعون هتافات تحيي القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، فيما أطلق عشرات المسلحين الأعيرة النارية في الهواء، تعبيراً عن الغضب من الجريمة الإسرائيلية.

يذكر أن الجنازة توجهت بجثامين الشهداء إلى إلى منازل ذويهم داخل البلدة القديمة في نابلس لإلقاء نظر الوداع عليهم من قبل ذويهم، قبل مواراتهم الثرى.

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