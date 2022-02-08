دراسة: جيش الاحتلال يقامر بأبناء الإسرائيليين الفقراء

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت دراسة إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشهد تغييراً كبيراً في تركيبة وحداته العسكرية، مؤكداً أنه يقامر بأبناء الطبقة الفقيرة من المجتمع الإسرائيلي.

وأشارت الدراسة، إلى أن جنود الاحتلال من أبناء الأغنياء والطبقات المتوسطة، يفرزون لمهام التكنولوجيا العالية، بينما يرسل أبناء الفقراء لميدان القتال ضد الفلسطينيين وغيرهم.

وبحسب الدراسة، فإن 78% من القتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة بالضفة الغربية وقرب حدود قطاع غزة، قادمون من المحيط الاجتماعي الطبقي المنخفض والفقير في "إسرائيل".

وأوضحت الدراسة، أن جنود الاحتلال القادمون من المدن الميسورة ينخرطون بالوحدة 8200 التجسسية، التي تؤهل صاحبها للعمل في الهايتك بعد خدمته في جيش الاحتلال، والحصول على رواتب عالية، أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط.