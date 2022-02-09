مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب رهط

الداخل المحتل - الرأي:

اقتحم عشرات من المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، أراضي قرية عرب الزيادنة قرب رهط بالنقب، وقاموا بنصب مجموعة من الخيام ووضع اليد على الأراضي بذريعة أنهم أصحاب الأرض.

وعقب نصب الخيام بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان، وجهت دعوات للأهالي في رهط والمنطقة، بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من الأراضي.

ووصلت قوات معززة من شرطة الاحتلال للمكان، ومنعت المواطنين العرب من الاقتراب من المنطقة التي تم اقتحامها من قبل المستوطنين وإقامة بؤرة استيطانية فيها، وزعمت أنها طلبت من المستوطنين اخلاء الخيام التي أقاموها.

وأفاد شهود عيان بأن الحديث يدور عن مجموعة تضم 50 مستوطنا قاموا باقتحام الأراضي التابعة لعرب الزيادنة، ونصب مجموعة من الخيام والاستيطان في المكان الذي تم محاصرته من قبل قوات الشرطة، التي أبعدت المواطنين العرب وزعمت بأنها ستقوم بإخلاء المستوطنين والخيام.

ووصل إلى المنطقة التي استولى عليها المستوطنين عضو الكنيست إيتمار بن غفير، وبرفقته مجموعة من المستوطنين وكذلك من ما يسمى "شبيبة التلال"، ووجه عبارات عنصرية وتحريضية على المواطنين العرب والسكان البدو في النقب.

وأصدر مستوطنون بيانا باللغتين العبرية والعربية أعلنوا من خلاله عن إقامة بؤرة استيطانية باسم "معاليه بولا"، وذلك لتعزيز الاستيطان في النقب.

وبرروا إقامة البؤرة الاستيطانية فوق الأراضي التابعة لعرب الزيادنة بسبب ما وصوفوه "تصرفات الحكومة الإسرائيلية ونهجها وتنازلها عن النقب للبدو".

ويأتي ذلك، فيما تشهد منطقة النقب تضييقا ممنهجا ضد المواطنين العرب وتحديدا في منطقة النقب من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأقدمت السلطات الإسرائيلية على تجريف مساحات واسعة من الأراضي في القرى مسلوبة الاعتراف من بينها سعوة والأطرش والرويس تمهيدا لتشجيرها ومصادرة الأراضي، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة أدت إلى حملة اعتقالات خلال التصدي لعمليات التجريف.