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الصحة: 4 وفيات و2647 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

09 شباط / فبراير 2022 10:44

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة و2647 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 700 حالة، بعد إجراء 6592 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ227539 إصابة، والحالات النشطة 32737 حالة، والمتعافين 193003 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى1799 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  214 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 111 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 601792 شخص.

 

 

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