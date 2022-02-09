الصحة: المرحلة المقبلة من الموجة الرابعة حساسة وخطيرة

غزة - الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن المرحلة المقبلة من الموجة الرابعة من فيروس كورونا حساسة وخطيرة وتتطلب من الجميع عدم التهاون في الالتزام بإجراءات السلامة والتوجه الفوري لتلقي التطعيم وخاصة الجرعات الثانية والثالثة المعززة.

وذكرت الوزارة، خلال الإيجاز الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يعيش فترة حرجة من تزايد الإصابات والحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية، وتوقعت تسجيل مزيدا من الإصابات والوفيات خلال الأسابيع القادمة.

وأضافت أنه أمام الزيادة المستمرة في أعداد الإصابات والحالات التي تحتاج الى رعاية صحية، فإنها تعمل على تعظيم جهوزيتها وزيادة السعة السريرية لتحقيق الاستجابة المطلوبة خلال الموجة الرابعة.

وأشارت الوزارة، إلى أن غالبية الإصابات المسجلة في قطاع غزة بمتحور أوميكرون شديد الانتشار، والذي تزداد خطورته على الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.

وأوضحت أن النسبة الأكبر من الحالات الخطيرة والحرجة والوفيات خلال هذه الموجة هم من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من غير المطعمين.

وأكدت أن كافة المرافق والطواقم الصحية مستنفرة في مواجهة الموجة الرابعة للتخفيف من آثارها على المجتمع.

وبينت الوزارة، أنها أتاحت الفحص السريع لحالات الاشتباه في 129 مركز صحيا حكوميا وأهليا، أونروا منها 12 مركزا حكوميا يعمل فترة مسائية، ووفرت المواد والتدريب اللازم للطواقم لإجراء الفحص مجاناً وذلك للتخفيف عن المواطنين.