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الاحتلال يزعم كشف مخطط لهروب أسرى من سجن "عوفر"

09 شباط / فبراير 2022 01:01

قال ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، اليوم الأربعاء، إنه تم خلال الأسبوع الماضي الكشف عن خطة فرار جديدة لأسرى فلسطينين من أحد السجون.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه خلال عملية تفتيش مفاجئة قبل ثلاثة أيام في قسم أسرى حمـاس في سجن "عوفر"، تم ضبط ورقة رسم عليها خريطة مفصلة لحفر نفق مخصص للهروب من السجن.

ونقلت عن مصلحة السجون أنه تم العثور في إحدى الزنازين على رسم يوضح بالتفصيل الدوائر الأمنية في السجن.

وذكرت أنه تم فصل سجناء الزنزانة وصنّف كل واحد منهم بـ "مخاطر عالية للهروب"، وتم نقلهم على الفور إلى جناح منفصل وتشديد الحراسة عليهم.

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