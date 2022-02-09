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الاحتلال يجرف أرضي بالخليل ويقوم بتسييج أخرى في بيت لحم

09 شباط / فبراير 2022 01:23

الضفة المحتلة - الرأي:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات تجريف أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا، وشق طرق لتعزيز الاستيطان غرب الخليل، إضافة لقيامها بتسييج أراض جرفتها قبل أيام، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي ترقوميا، أحد أصحاب هذه الأراضي طارق ذباينة، بأن آليات الاحتلال تواصل عملها منذ نحو أسبوعين لشق طريق بمحاذاة مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي بلدة ترقوميا، بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 60.

وتقدر مساحة هذه الأراضي بنحو 2500 دونم، تعود ملكيتها لعائلات، الذباينة، اغريب، جعافرة، وغيرها من عائلات البلدة.

وقال الذباينة، إن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من عمليات التجريف والاعتداء على المزارعين واقتلاع الأشجار في منطقتي خلة سلامة ومراح سليمان، كما قامت ومجموعات استيطانية بزراعة هذه الأراضي بالأشجار الحرجية، فيما سلم الاحتلال المزارعين إخطارات لمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي.

وجرفت قوات الاحتلال ساحة منشأة لتصليح المركبات في منطقة واد القف ببلدة ترقوميا غرب الخليل، تعود ملكيتها للمواطن رامي الفلاح.

في سياق آخر سيجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراض جرفتها قبل أيام، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قامت بتسييج أراضٍ جرفتها قبل يومين بمحاذاة مستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين، وتقدر مساحتها بأكثر من (30 دونما)، بهدف توسيع حدود المستوطنة وتحديدا المنطقة الصناعية فيها، والتي تضم عدة مصانع.

يشار إلى أن قرية كيسان تتعرض إلى هجمة استيطانية منظمة، تتمثل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها، وتجريف مساحات أخرى، والاعتداءات المتكررة عل رعاة الأغنام، في إطار سياسة التهجير والانقضاض على الأرض.

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