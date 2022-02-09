جماهير غفيرة تشيّع جثمان القائد الوطني زياد الظاظا

غزة - الرأي

شيّعت جماهير غفيرة بمدينة غزة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان القائد الوطني زياد الظاظا الذي توفي فجر اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا".

وتقدم المشيّعون قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي والوجهاء والأعيان، ومسؤولين حكوميين.

وانطلق موكب التشييع من مسجد فلسطين وسط مدينة غزة باتجاه المقبرة الشرقية لمواراته الثرى.

وشغل الراحل الظاظا منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة العاشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية عام 2006، ومنصب وزير وزارة الاقتصاد الوطني ضمن حكومة هنية الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.