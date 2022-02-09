وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم دفيئات زراعية في جيوس شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية "الأمن الإسرائيلي": الخيبة تجلت بكامل قوتها بفرار الأسرى من "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم كشف مخطط لهروب أسرى من سجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية "المكافحة" تُحبط تهريب حبوب مخدرة عبـر معبر "أبو سالم" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: مشروع لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار بشارع عبد القادر الحسيني وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُباشر التنقيب بالمقبرة الأثرية شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: المرحلة المقبلة من الموجة الرابعة حساسة وخطيرة وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تستعرض إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق البحر أمام الصيادين بسبب المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 4 وفيات و2647 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الأولى من نوعها

دراسة أكاديمية تبحث علاقة التدريب بالمناعة التنظيمية للمؤسسات الإعلامية

09 شباط / فبراير 2022 01:30

غزة - الرأي

منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بغزة درجة الماجستير للباحث صابر محمد أبو الكاس، بعد مناقشة رسالته التي حملت عنوان "دور إستراتيجيات التدريب في تعزيز المناعة التنظيمية للمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة".

وتنطلق أهمية البحث من أنه البحث الأول الذي يربط بين إستراتيجيات التدريب بأبعادها الثلاثة استراتيجية التخطيط للتدريب مرورًا بإستراتيجية تنفيذ التدريب، وانتهاءً بإستراتيجية تقييم التدريب، وبين المناعة التنظيمية بأبعادها الثلاثة وهي الذاكرة التنظيمية والتعلم التنظيمي والحمض النووي التنظيمي.

وقد عرّف الباحث "أبو الكاس" المناعة التنظيمية خلال تقديمه لبحثه بأنها مجموعة من الأسس والإجراءات التي تساهم في حماية المؤسسات الإعلامية من التهديدات الداخلية أو الخارجية، ومنحها الوقت الكافي في مواجهة تلك المخاطر أو التقليل منها سواء المتعلقة بالإمكانيات المادية أو البشرية، إلى جانب التعرف على نقاط الضعف بشكل جيد ومحاولة علاجها ووضع الحلول لها لتصبح المنظمة قوية وقادرة على الاستمرار والبقاء في ظل التحديات والعقبات التي تواجهها.

وأشار "أبو الكاس" إلى أن اختياره لهذا العنوان الجديد، يأتي انطلاقًا من خبرته في مجال التدريب لأكثر من أحد عشر عامًا، إلى جانب خبرته في مجال الإعلام لأكثر من خمسة عشر عامًا، في محاولة منه لكشف أهم المشكلات التي تعترض العمل الصحفي والإعلامي في قطاع غزة، لا سيما التهديدات الداخلية المتمثلة في الأزمات المالية المتتالية، والتهديدات الخارجية المتمثلة في الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لتلك المؤسسات.

وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها، تطبيق المؤسسات الإعلامية لإستراتيجيات التدريب والمناعة التنظيمية بدرجة متوسطة، وذلك لوجود العديد من التحديات التي تحول دون تنفيذ ذلك، كما بينت الدراسة امتلاك الموظفين في المؤسسات الإعلامية للمعلومات الكافية عن تاريخ المؤسسة وتجاربها وإنجازاتها، إلا أنهم لا يتلقون الحوافز والمكافآت مقابل أفكارهم الإبداعية بشكل مناسب.

وأشار البحث إلى امتلاك المؤسسات الإعلامية لأنظمة وسياسات ولوائح واضحة، إلا أن ذلك لا يتيح الفرصة للعاملين فيها للحصول على الترقيات والمناصب بعدالة.

وأوصى الباحث "أبو الكاس: بعدد من التوصيات أبرزها: ضرورة تبني المؤسسات الإعلامية للتدريب كإستراتيجية واعتباره أولوية لدى المؤسسة، والعمل على دعم الإدارة للتعلم التنظيمي وحث الموظفين على مشاركة المعلومات والمعارف الإعلامية، إلى جانب استفادة المؤسسات الإعلامية من خبرات وتجارب العاملين لديها، لا سيما الذين يمتلكون سنوات خبرة طويلة جدًا، وتخزين تلك المعلومات وحمايتها.

كما أوصى الباحث بإعادة توزيع الأعباء على العاملين في المؤسسات الإعلامية بموضوعية، ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية والعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لهم.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور يوسف بحر مشرفًا ورئيسًا، والدكتور صديق نصار مناقشا داخليًا، والدكتور نبيل اللوح مناقشًا خارجيًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟