دراسة أكاديمية تبحث علاقة التدريب بالمناعة التنظيمية للمؤسسات الإعلامية

غزة - الرأي

منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بغزة درجة الماجستير للباحث صابر محمد أبو الكاس، بعد مناقشة رسالته التي حملت عنوان "دور إستراتيجيات التدريب في تعزيز المناعة التنظيمية للمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة".

وتنطلق أهمية البحث من أنه البحث الأول الذي يربط بين إستراتيجيات التدريب بأبعادها الثلاثة استراتيجية التخطيط للتدريب مرورًا بإستراتيجية تنفيذ التدريب، وانتهاءً بإستراتيجية تقييم التدريب، وبين المناعة التنظيمية بأبعادها الثلاثة وهي الذاكرة التنظيمية والتعلم التنظيمي والحمض النووي التنظيمي.

وقد عرّف الباحث "أبو الكاس" المناعة التنظيمية خلال تقديمه لبحثه بأنها مجموعة من الأسس والإجراءات التي تساهم في حماية المؤسسات الإعلامية من التهديدات الداخلية أو الخارجية، ومنحها الوقت الكافي في مواجهة تلك المخاطر أو التقليل منها سواء المتعلقة بالإمكانيات المادية أو البشرية، إلى جانب التعرف على نقاط الضعف بشكل جيد ومحاولة علاجها ووضع الحلول لها لتصبح المنظمة قوية وقادرة على الاستمرار والبقاء في ظل التحديات والعقبات التي تواجهها.

وأشار "أبو الكاس" إلى أن اختياره لهذا العنوان الجديد، يأتي انطلاقًا من خبرته في مجال التدريب لأكثر من أحد عشر عامًا، إلى جانب خبرته في مجال الإعلام لأكثر من خمسة عشر عامًا، في محاولة منه لكشف أهم المشكلات التي تعترض العمل الصحفي والإعلامي في قطاع غزة، لا سيما التهديدات الداخلية المتمثلة في الأزمات المالية المتتالية، والتهديدات الخارجية المتمثلة في الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لتلك المؤسسات.

وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها، تطبيق المؤسسات الإعلامية لإستراتيجيات التدريب والمناعة التنظيمية بدرجة متوسطة، وذلك لوجود العديد من التحديات التي تحول دون تنفيذ ذلك، كما بينت الدراسة امتلاك الموظفين في المؤسسات الإعلامية للمعلومات الكافية عن تاريخ المؤسسة وتجاربها وإنجازاتها، إلا أنهم لا يتلقون الحوافز والمكافآت مقابل أفكارهم الإبداعية بشكل مناسب.

وأشار البحث إلى امتلاك المؤسسات الإعلامية لأنظمة وسياسات ولوائح واضحة، إلا أن ذلك لا يتيح الفرصة للعاملين فيها للحصول على الترقيات والمناصب بعدالة.

وأوصى الباحث "أبو الكاس: بعدد من التوصيات أبرزها: ضرورة تبني المؤسسات الإعلامية للتدريب كإستراتيجية واعتباره أولوية لدى المؤسسة، والعمل على دعم الإدارة للتعلم التنظيمي وحث الموظفين على مشاركة المعلومات والمعارف الإعلامية، إلى جانب استفادة المؤسسات الإعلامية من خبرات وتجارب العاملين لديها، لا سيما الذين يمتلكون سنوات خبرة طويلة جدًا، وتخزين تلك المعلومات وحمايتها.

كما أوصى الباحث بإعادة توزيع الأعباء على العاملين في المؤسسات الإعلامية بموضوعية، ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية والعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لهم.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور يوسف بحر مشرفًا ورئيسًا، والدكتور صديق نصار مناقشا داخليًا، والدكتور نبيل اللوح مناقشًا خارجيًا.