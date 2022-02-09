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19 وفاة و6091 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة وغزة

09 شباط / فبراير 2022 02:12

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 19 وفاة، و6091 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8194 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات سجلت في المحافظات وفق التالي: قطاع غزة (4)، الخليل (6)، بيت لحم (3)، جنين (3)، قلقيلية (1)، نابلس (3).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 214، طوباس 78، قلقيلية 95، الخليل 508، بيت لحم 125، ضواحي القدس 56، جنين 190، نابلس 281، سلفيت 55، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 2647، مدينة القدس 1450، بعد إجراء 14272 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت كما التالي: طولكرم 337، طوباس 34، قلقيلية 178، الخليل 771، بيت لحم 349، ضواحي القدس 323، جنين 391، نابلس 1865، سلفيت 209، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 700، مدينة القدس 1800.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأكدت وجود 116 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 320 مصابا، بينهم 34 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت جرعات التطعيم المضادة للفيروس، والتي أعطيت للمواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية 3734 جرعة، و4169 في قطاع غزة.

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