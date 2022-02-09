الاحتلال يهدم منزلاً فلسطينياً في بلدة إذنا غرب الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً لعائلة فلسطينية في بلدة إذنا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن عصام تيسير طميزي، البالغة مساحته 75 متراً، ويقع في منطقة "شبرقة" غرب إذنا المقام عليها جدار الضم والتوسع العنصري.

وبينت تلك المصادر أن عملية الهدم تمت بصورة مفاجئة، ولم يسمح للعائلة بإخراج ممتلكاتها من المنزل، موضحة أن قوات الاحتلال كانت قد سلمت العائلة إخطاراً لهدم المنزل قبل نحو عامين.

وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قبل نحو شهر، بتسليم عدد من العائلات في المنطقة 5 إخطارات تقضي بهدم منازلها بحجة عدم الترخيص.